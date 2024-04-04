Спектакль «Мастер и Маргарита»

Однажды размеренная и скучная жизнь столицы переворачивается с ног на голову. На Патриарших объявился Сатана со своей свитой, намеревающийся выпустить на волю самые худшие людские пороки и столкнуть москвичей лицом к лицу с их внутренними демонами.
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