ЦБ РФ выпускает инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте

Банк России сегодня, 9 января, выпускает в обращение инвестиционные серебряные и золотые монеты номиналом 3 и 50 рублей соответственно серии «Георгий Победоносец», следует из сообщений российского регулятора.
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