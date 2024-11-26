Расчет САУ "Мста-С" уничтожил склад снарядов ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Артиллерийский расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил склад со снарядами и скопление военнослужащих ВСУ и украинских националистов на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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