Диггинс стала победительницей общего зачета «Тур де Ски»

Американская лыжница Джессика Диггинс победила в общем зачете многодневки «Тур де Ски» у женщин. Второе место в генеральной классификации заняла норвежка Хайди Венг (+31,6), третье — финка Кертту Нисканен (+39,7).
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