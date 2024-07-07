Вышел тизер фэнтези-аниме «Ателье колдовских колпаков»

Новый аниме-сериал "Ателье колдовских шапочек" получил тизер и подтвердил свою премьеру в 2025 году. Проект будет создан студией BUG FILMS при участии режиссера Аюми Ватанабе, известной своими работами "Космические братья" и "У Коми проблемы с коммуникацией", а также дизайнера персонажей Каири Унабара, которая ранее работала над сериалом "Эволюция покемонов".