ЦБ исключит два банках из списка системно значимых

Перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) может измениться осенью 2024 года — список покинет несколько игроков, которые находились в нем долгое время, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ РФ.
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