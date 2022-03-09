Президент «ПСЖ» пытался попасть в судейскую после матча с «Реалом» – Аль-Хелайфи был в ярости от работы арбитров. Он их не нашел

Президент «ПСЖ» пришел в ярость из-за судейских решений в матче с «Реалом». После окончания ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) Нассер Аль-Хелайфи быстро покинул свою ложу и направился в подтрибунное помещение «Сантьяго Бернабеу», чтобы предъявить претензии судьям во главе с Данни Маккели.

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