Путин выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи.
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