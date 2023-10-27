Как в Херсонесе отметят День народного единства

4 ноября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдёт праздник «В единстве – сила России». В этот день посетители смогут помочь бойцам, находящимся на линии фронта, принять участие в благотворительной ярмарке и мастер-классах, побывать на тематической экскурсии, выставке картин и концерте «Искусство объединяет».