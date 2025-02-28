Акулы и сильное течение: что известно о гибели русских дайверов на Филиппинах

Двоим туристам удалось спастись, а ещё двое погибли. Их тела достала из воды береговая охрана.Двое русских туристов, занимавшихся дайвингом у берегов острова Верде в провинции Батангас, Филиппины, погибли после столкновения с мощным подводным течением.