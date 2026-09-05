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Hedera расширяет партнерскую сеть: WISeKey и SpaceDev присоединились к экосистеме

Hedera расширяет партнерскую сеть: WISeKey и SpaceDev присоединились к экосистеме

Hedera Council объявил о привлечении двух новых партнеров, усилив направления кибербезопасности, цифровой идентификации, IoT и блокчейн-инфраструктуры.

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