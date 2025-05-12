Россельхознадзор выявил нарушения на выставке животных в ТРЦ "Студенец"

Специалисты Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели проверку выставки животных "Звероград", организованной индивидуальным предпринимателем в торгово-развлекательном центре "Студенец" в Тамбове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии