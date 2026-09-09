История и археология: В 8 лет окончил школу, в 15 – защитил диссертацию: ٌКак ради бабушки и деда стал вундеркиндом Лоран Симонс

Вундеркиндами принято восхищаться с незапамятных времен. На таких детей смотрят как на чудо природы и думают: как же так получается, что один тратит годы на то, что другой схватывает на лету? Но за громкими цифрами — «школа в восемь лет», диплом в двенадцать — редко кто задумывается, что стоит за этой гонкой.
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