«Огромный жест доброй воли»: Лавров о приглашении Зеленского в Москву

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву уже является огромным жестом доброй воли с российской стороны.
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Ну, если с Пашей Зарубиным это обсуждают, значит дело решенное. Люкс снимут для Зели или поселят в какой-нить резиденции гаранта?