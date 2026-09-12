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Пятый канал

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«Огромный жест доброй воли»: Лавров о приглашении Зеленского в Москву

«Огромный жест доброй воли»: Лавров о приглашении Зеленского в Москву

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву уже является огромным жестом доброй воли с российской стороны.

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