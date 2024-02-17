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Группировка «Запад» отразила две атаки ВСУ на купянском направлении

Группировка «Запад» отразила две атаки ВСУ на купянском направлении

Мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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