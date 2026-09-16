Слуцкий: мужчины работают до 65 лет, а живут лишь 67,7 года

Во время рабочей поездки в Екатеринбург руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий провел встречу с экспертами, центральной темой которой стала программа партии «Пенсионеры России».
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