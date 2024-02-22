Разработчики Mortal Kombat 1 показали короткое видео с новым DLC-бойцом, которого уж...

Разработчики Mortal Kombat 1 показали короткое видео с новым DLC-бойцом, которого уже скоро добавят в игруРазработчики Mortal Kombat 1 опубликовали небольшой тизер-трейлер нового DLC-бойца и сообщили, когда представят полноценный геймплей.