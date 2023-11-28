Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Отцовская нулевая терпимость набирает силу в Этой Стране

Отцовская нулевая терпимость набирает силу в Этой Стране

Минутка хороших новостей. На минувшей неделе имели место сразу несколько событий, жирно намекающих всёпропальщикам, что ситуация в Этой Стране относительно многонационального беспредела таки сдвинулась в сторону обнуления оного.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Все правильно, надо объединяться. От безысходности. &quot;Община, конечно, молодцы, сделали много. Но парень отсидел несколько месяцев своей жизни. Автор в радости об этом не упомянул. Но вот вопрос - если &quot;добьемся мы освобождения своею собственной рукой&quot;, то на фига нам наверху такая армия чиновников-дармоедов? Больше, чем во всем СССР?
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1 час.
НС
Надежда Савинкова
Чиновники нам нужны. Они зарплату БААААльшую получают. И еще в ДУМЕ ДУМУ думают....
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леонид рыбаков
Бывшие иностранцы очень различаются по многим параметрам. Как правило полиция ловит просто бесправных, несчастных людей ради своей выгоды. Которые задолбали своей толерантностью И ТЯГОЙ К СВОИМ КОРНЯМ  .Россия это не их корни и не надо нам навязывать свое поведение . Я их заставляю носить хиджаб я их заставляю обязательно делать намаз в центре города перекрывая дороги ЭТО ПОКАЗУХА КЕМ ТО УПРАВЛЯЕМАЯ И НАПРАВЛЕННАЯ .....НЕТ ТАКОГО В ИРАНЕ В БЕНГАЛИИ И У САУДИТОВ .....А вы это типа норма верующего а верующий имеет право употреблять спиртное и подходить к чужим детям  и женщинам  ХАРАМ ДЛЯ КОГО ПРИДУМАН  ....ВЫ И ТОЛЬКО ВЫ САМИ ВЕДЕТЕ СЕБЯ КАК БЫДЛО А ПОТОМ КЛЯНЕТЕСЬ МАМОЙ ЧТО ЭТО ТЕ ТАК  ....Саудиты за то что вы творите половине уже бошки порубили б
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