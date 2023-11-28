Отцовская нулевая терпимость набирает силу в Этой Стране

Все правильно, надо объединяться. От безысходности. "Община, конечно, молодцы, сделали много. Но парень отсидел несколько месяцев своей жизни. Автор в радости об этом не упомянул. Но вот вопрос - если "добьемся мы освобождения своею собственной рукой", то на фига нам наверху такая армия чиновников-дармоедов? Больше, чем во всем СССР?

леонид рыбаков

Бывшие иностранцы очень различаются по многим параметрам. Как правило полиция ловит просто бесправных, несчастных людей ради своей выгоды. Которые задолбали своей толерантностью И ТЯГОЙ К СВОИМ КОРНЯМ .Россия это не их корни и не надо нам навязывать свое поведение . Я их заставляю носить хиджаб я их заставляю обязательно делать намаз в центре города перекрывая дороги ЭТО ПОКАЗУХА КЕМ ТО УПРАВЛЯЕМАЯ И НАПРАВЛЕННАЯ .....НЕТ ТАКОГО В ИРАНЕ В БЕНГАЛИИ И У САУДИТОВ .....А вы это типа норма верующего а верующий имеет право употреблять спиртное и подходить к чужим детям и женщинам ХАРАМ ДЛЯ КОГО ПРИДУМАН ....ВЫ И ТОЛЬКО ВЫ САМИ ВЕДЕТЕ СЕБЯ КАК БЫДЛО А ПОТОМ КЛЯНЕТЕСЬ МАМОЙ ЧТО ЭТО ТЕ ТАК ....Саудиты за то что вы творите половине уже бошки порубили б