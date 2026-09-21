Европа в панике: Саудовская Аравия перекрыла поток нефти – рынок в шоке, цены бьют рекорды

ЭР-РИЯД, 21 сентября, ФедералПресс. Удар беспилотника по саудовскому нефтепроводу, протянувшемуся через Аравийскую пустыню на 1200 километров, вызвал цепную реакцию, которая докатилась до Европы: Саудовская Аравия отменила сентябрьские поставки сырой нефти нескольким европейским НПЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым