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Европа в панике: Саудовская Аравия перекрыла поток нефти – рынок в шоке, цены бьют рекорды

Европа в панике: Саудовская Аравия перекрыла поток нефти – рынок в шоке, цены бьют рекорды

ЭР-РИЯД, 21 сентября, ФедералПресс. Удар беспилотника по саудовскому нефтепроводу, протянувшемуся через Аравийскую пустыню на 1200 километров, вызвал цепную реакцию, которая докатилась до Европы: Саудовская Аравия отменила сентябрьские поставки сырой нефти нескольким европейским НПЗ.

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