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Дело в прицеле: противотанковый комплекс Корнет — бич современных войн

Дело в прицеле: противотанковый комплекс Корнет — бич современных войн

Два типа боевых частей: тандемная — кумулятивная и термобарическая, которые дают возможность на дальности 8 км пробить броню более метра, уничтожить дот или бункер противника, — характеристики российского противотанкового комплекса (ПТРК) "Корнет".

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