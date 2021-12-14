Дело в прицеле: противотанковый комплекс Корнет — бич современных войн

Два типа боевых частей: тандемная — кумулятивная и термобарическая, которые дают возможность на дальности 8 км пробить броню более метра, уничтожить дот или бункер противника, — характеристики российского противотанкового комплекса (ПТРК) "Корнет".
Два типа боевых частей: тандемная — кумулятивная и термобарическая, которые дают возможность на дальности 8 км пробить броню более метра, уничтожить дот или бункер противника, — характеристики российского противотанкового комплекса (ПТРК) "Корнет".
Свежие комментарии