#Сводка на утро 22 марта 2025 года ▪ Ночью Ростове-на-Дону произошел взрыв БПЛА ВСУ в многоквартирном доме на уровне 17 этажа, пострадали двое гражданских.
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#Сводка на утро 22 марта 2025 года ▪ Ночью Ростове-на-Дону произошел взрыв БПЛА ВСУ в многоквартирном доме на уровне 17 этажа, пострадали двое гражданских.
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