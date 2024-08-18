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На каких канцтоварах лучше не экономить?

На каких канцтоварах лучше не экономить?

Собираемся в школу вместе с Тетушкой Кототучей. 123RF/legion-media.ru Перед началом каждого учебного года дети получают список школьных принадлежностей, которые им будут необходимы для изучения истории, математики, грамматики, естественных наук… А ведь помимо учебников и тетрадей ребенку требуется еще много всего! Прежде чем покупать новые канцелярские товары, проверьте их наличие у вас дома.

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