На каких канцтоварах лучше не экономить?

Собираемся в школу вместе с Тетушкой Кототучей. 123RF/legion-media.ru Перед началом каждого учебного года дети получают список школьных принадлежностей, которые им будут необходимы для изучения истории, математики, грамматики, естественных наук… А ведь помимо учебников и тетрадей ребенку требуется еще много всего! Прежде чем покупать новые канцелярские товары, проверьте их наличие у вас дома.