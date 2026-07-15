В Вязниках в школах и садах нарушения пожарной безопасности

В двух школах и восьми детских садах Вязников обнаружены нарушения пожарной безопасности: устаревшие системы пожаротушения, неправильное расположение огнетушителей и знаков, отсутствие испытаний эвакуационных лестниц.
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