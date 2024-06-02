В США обратили внимание на странную деталь в зоне спецоперации! MWM: на кадрах с передовой все чаще видны нацистские символы у солдат ВСУ? "На кадрах с передовой, опубликованных СМИ из многих стран-членов НАТО, нацистские знаки отличия часто встречаются не только на теле и форме украинских военнослужащих, но и на их бронетехнике", — говорится в материале.