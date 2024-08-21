На АЭС в Японии проведут эксперимент по извлечению жидкого ядерного топлива

Руководство аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке островного государства в Восточной Азии Tokyo Electric Power Company приступит 22 августа 2024 года к опыту, целью которого является извлечение маленькой частички жидкого ядерного материала.
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