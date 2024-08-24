МО: российские бойцы отразили атаки противника у трех сел и деревни под Курском

Российские бойцы не позволяют украинским боевикам вторгнуться вглубь российских территорий. Как сообщили в Министерстве обороны страны, военные отразили атаки штурмовых групп противника у четырех населенных пунктов в Курской области.
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