Юлия Предыбайло: СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ. Город понес тяжелую утрату: на 82-ом году жизни скоропостижно скончался замечательный человек - заслуженный ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставк

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬГород понес тяжелую утрату: на 82-ом году жизни скоропостижно скончался замечательный человек - заслуженный ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке, Почетный гражданин города Саки и Сакского района Иван Ефимович Писарец.