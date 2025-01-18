Юлия Предыбайло: СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ. Город понес тяжелую утрату: на 82-ом году жизни скоропостижно скончался замечательный человек - заслуженный ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставк

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬГород понес тяжелую утрату: на 82-ом году жизни скоропостижно скончался замечательный человек - заслуженный ветеран органов внутренних дел, полковник милиции в отставке, Почетный гражданин города Саки и Сакского района Иван Ефимович Писарец.
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