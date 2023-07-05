Мятеж, устроенный на прошлой неделе ЧВК «Вагнер», имел множество координаторов, к которым глава компании Евгений Пригожин имеет отношение в самую последнюю очередь.
Украинский политолог: Пригожинский мятеж сделал Путина царём
Комментарии
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Lev Konov
Разве не ЦАРЁМ должен называться руководитель современной РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ ИМПЕРИИ, вбирающей в себя всё лучшее на просторах ЕВРАЗИИ (+АЛЯСКА), открывающей новые горизонты во всех областях знаний и сберегающей свои исторические территории, а также нравственные, религиозные и культурные традиции?
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7 час.
николай ткаченко
Называться президентом - это не по Русски. В России всегда были цари.
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1 час.
6324362 Елен
ну, царь это помазник божий,власть передается по наследству, а у нас выбирается))Жириновкий предлагал Путина царем всея Руси называть, только той Руси ,что при царе была, нет, развалили приемники ,придумав несуществующие ранее государства по окраинам,теперь мучаемся))
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28 мин.
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