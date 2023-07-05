Украинский политолог: Пригожинский мятеж сделал Путина царём

Lev Konov Разве не ЦАРЁМ должен называться руководитель современной РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ ИМПЕРИИ, вбирающей в себя всё лучшее на просторах ЕВРАЗИИ (+АЛЯСКА), открывающей новые горизонты во всех областях знаний и сберегающей свои исторические территории, а также нравственные, религиозные и культурные традиции?

николай ткаченко Называться президентом - это не по Русски. В России всегда были цари.