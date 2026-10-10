Сальдо: Украина ведет инфокампанию вокруг событий в Алешках

Владимир Сальдо готов обсудить украинские предложения для мирных жителей Херсонской области. Тем временем украинская сторона заявляет о доставке гуманитарной помощи в Алешки, однако местные власти опровергают эти заявления, утверждая, что помощь организуют они.
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