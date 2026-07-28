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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о словах Ригини про Загитову: «Почему он делает выводы о ее способностях, если центр даже не открыт? Да и она не планировала тренировать, будет управлять»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала не оценивать тренерские способности Алины Загитовой до официального открытия ее школы фигурного катания.

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