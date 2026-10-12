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Царьград

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В Архангельске две девушки 17 и 21 года пойдут под суд за 35 г наркотиков

В Архангельске две девушки 17 и 21 года пойдут под суд за 35 г наркотиков

В Архангельске задержаны местные жительницы 17 и 21 года, которые, по данным следствия, через мессенджер договорились сбывать наркотики и извлекли из тайника более 34 граммов запрещённых веществ.

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