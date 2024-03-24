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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пайпер Гиллес: «У нас есть первая серебряная медаль чемпионата мира – может быть, следующим шагом будет золото»

Слова канадских фигуристов передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.  «Думаю, сегодня мы действительно выложились полностью.

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