Депутата Рады обвинили в госизмене после заявления о диктатуре на Украине

КИЕВ, 14 ноября, ФедералПресс. Украинского депутата Евгения Шевченко, который обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой покончить с диктатурой и беззаконием на Украине, обвинили в государственной измене.
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