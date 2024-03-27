«Вместо пляжа будет помойка»

Сосновый бор на берегу Онежского озера в Шелтозере могут уничтожить Недавно по Шелтозеру пронесся слух, что сосновый бор на берегу Онежского озера планируется вырубить, а на его месте построить базу отдыха.
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