Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.Пресс-служба управления ФСБ по Волгоградской области сообщила, что суд приговорил планировавших захват власти волгоградцев к трем годам колонии.
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