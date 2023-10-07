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В США определили, откуда берет свое начало махровая русофобия

В США определили, откуда берет свое начало махровая русофобия

США унаследовали русофобию от Британской империи, где она и пустила свои корни. Такого мнения придерживается профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

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Комментарии
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Лидия
Приходится пожелать им судьбу Атлантиды, как там в рекламе - они же достойны этого.
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1 д.
ИП
Иван Петров
Англоюдосаксы имеют цель - изничтожить 7 миллиардов населения планеты. Население России в первую очередь. Чтобы переселится на устойчивые тектонические платформы с фантастическими ресурсами, наибольшим запасом питьевой воды, кислородом Сибири, плодородными землями, выходом к морям и проч
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1 д.

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