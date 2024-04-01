Шеф "Моссада" призвал Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север Газы

Глава спецслужбы "Моссада" Давид Барнеа призвал премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север сектора Газа, поскольку этот компромисс позволит заключить сделку с боевиками ХАМАС и вернуть удерживаемых ими израильских заложников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии