10 самых вкусных итальянских блюд

Паста и пицца — два самых популярных по всему миру блюда, которые подарила нам солнечная Италия. На самом деле ассортимент традиционных блюд этой самобытной страны настолько богат и разнообразен, что его сложно уместить в одну статью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии