Для комфортного проживания трети россиян требуется более 80 кв.м

Большинство — 66% — россиян испытывают нехватку личного пространства в квартире, выяснили сервис недвижимости Домклик и medtech-сервис Budu в ходе совместного опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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