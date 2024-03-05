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Культура и Общество

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В плаще дождей

В плаще дождей крадутся сумерки, прохладной сыростью полны, и небо серое, безлунное, и лета дни все сочтены… Промозглой осенью повеяло… Тихонько спой, утешь меня, — обнимет песня нежно, бережно, в волшебный мир с собой маня… Твоим согрелась я дыханием, (как голос ласково звучит!), и нежных слов очарование меня окутало в ночи… 14.

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