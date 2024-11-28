В Зауралье пьяная женщина убила своего сожителя одним ударом ножа

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершило расследование уголовного дела, фигуранткой которого является 44-летняя жительница рабочего поселка Мишкино.
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