Бастрыкин велел помочь 90-летней женщине из Карелии

Председатель Следственного комитета заинтересовался историей о жизни ребенка войны в аварийном жилье в Питкяранте Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав 90-летней жительницы Карелии.
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