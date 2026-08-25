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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» интересен Гиу. За форварда «Челси» могут предложить 15-16 млн евро и бонусы

Марк Гиу может перейти из « Челси » в « Наполи ».  20-летний нападающий является одной из главных трансферных целей неаполитанского клуба для укрепления атаки, сообщает Джанлука Ди Марцио.

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