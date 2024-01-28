30 ярких примеров фото парней, сделанные их девушками vs. фото девушек, сделанные их парнями

Во Вселенной действуют несколько фундаментальных сил — гравитация, электромагнетизм, сильное ядерное взаимодействие, слабое ядерное взаимодействие… и тот факт, что в паре один партнер фотографирует гораздо лучше, чем другой.
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