В Чите показали документальный фильм Павла Астахова о фронтовой жизни

В столице Забайкалья прошла премьера документального фильма Павла Астахова «Чудо на фронте». Фильм посмотрели военнослужащие и их семьи, а также представители общественных организаций и духовенства, сообщается в ТГ-канале правительства Забайкалья.
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