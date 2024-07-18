Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни

В недавнем интервью "МУЗ-ТВ" Олег Майами поделился, что в настоящее время его сердце свободно. После романа с Айзой он очень устал от девушек и отношений вообще, поэтому целиком и полностью сосредоточился на карьере, так что творчество для него в приоритете.