Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни

В недавнем интервью "МУЗ-ТВ" Олег Майами поделился, что в настоящее время его сердце свободно. После романа с Айзой он очень устал от девушек и отношений вообще, поэтому целиком и полностью сосредоточился на карьере, так что творчество для него в приоритете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии