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Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни

Устал от девушек: Олег Майами сделал откровенное заявление о личной жизни

В недавнем интервью "МУЗ-ТВ" Олег Майами поделился, что в настоящее время его сердце свободно. После романа с Айзой он очень устал от девушек и отношений вообще, поэтому целиком и полностью сосредоточился на карьере, так что творчество для него в приоритете.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Кто с перепоя мучается , а этот с пере.....а🤣
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12 час.

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