В ФРГ судят офицера, подозреваемого в желании работать на Россию

Судебный процесс над бывшим сотрудником Бундесвера Томасом Х. начался в Дюссельдорфе. Он обвиняется в попытке установить связь с российскими спецслужбами и передаче им секретной информации, сообщает Генпрокуратура Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии