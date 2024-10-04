Хорошая новость для Молдовы. Терминал сжиженного газа в Александруполисе введен в эксплуатацию

В начале октября, после нескольких задержек по техническим причинам, началась коммерческая эксплуатация терминала сжиженного природного газа вблизи греческого порта Александруполис, сообщила проектная компания Gastrade.
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