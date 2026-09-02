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NewsOne

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Ормуз снова горит

Ормуз снова горит

Сначала все слышали только про «взрывы на юге Ирана», но очень скоро картинка сложилась: зафиксировано шесть взрывов в порту Конарак и еще восемь на южном побережье острова Кешм, а удары докатились до Бендер-Аббаса, Серика и Чабахара Изображение сгенерировано ИИ ВВС США наносят удары по иранским объектам вблизи Ормузского пролива.

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