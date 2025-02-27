В Петербурге арестовали замдиректора оборонного КБ по делу о мошенничестве

Заместителя директора ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро (СКТБ) „Технолог“» Ирину Андрееву заключили под стражу в Санкт-Петербурге согласно вынесенному судом постановлению, сообщает 27 февраля пресс-служба судов города.
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